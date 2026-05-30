Košarkaši Partizana ispali su već u polufinalu Fajnal fora Košarkaške lige Srbije od FMP-a, tako da im je do kraja preostalo da se bore samo za trofej u regionalnoj ABA ligi, gde ih u finalu čeka okršaj sa ekipom Dubaija. Ipak, i dalje se ne zna gde će se ti mečevi - igrati.

Naime, košarkaši Dubaija su zbog situacije na Bliskom istoku već neko vreme bili domaćini u Bosni i Hercegovini. Jedan deo susreta odigrali su u Sarajevu, a drugi u Zenici. Sada žele da se vrate kući, prema informacijama Mozzart Sporta.

Dubai je podneo novi zahtev ABA ligi da se finale ovog takmičenja, kada će domaćin biti tim iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i zvanično odigra u "Coca Cola Areni".

Konačan odgovor po ovom pitanju se očekuje do ponedeljka. Prvi meč se igra već u četvrtak, a domaćin će biti Dubai. Pitanje je samo da li će i Partizan biti saglasan sa tim zahtevom. Troškove puta inače plaća klub iz Emirata, pa to neće biti problem.

Posle utakmice u četvrtak, druga se igra u subotu kada je domaćin takođe Dubai. Potom se serija seli u Beogradsku arenu, gde bi Partizan bio domaćin na naredne dve utakmice. Poslednja, majstorica igraće se na terenu kluba iz Emirata.