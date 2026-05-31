Šampion Srbije će odmah posle prozivke u Beogradu na Zlatibor, a 19. juna će biti prva kontrolna utakmica i još se traži protivnik.

Selidba u Austriju na glavnu fazu priprema je 21. juna, a tamo će Crvena zvezda odigrati mečeve sa dva atraktivna protivnika – Slovanom iz Bratislave i Slavijom iz Praga.

Prvi test u Austrijj je protiv niželigaša Amštetena 25. juna, četiri dana kasnije je susret sa Slovanom, Duel sa Slavijom je 4. jula.

Crvena zvezda će 12. jula odigrati prijateljsku utakmicu sa Znitom u Rusiji, biće to generalna proba.

Start u kvalifikacijama za Ligu šampiona je 21. ili 22. jula, a protivnik će se odrediti žrebom 17. juna.