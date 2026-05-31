Đorđe Jovanović je imao turbulentnu sezonu u Makabiju iz Haife. Nekadašnji napadač Partizana je došao na pozajmicu iz Bazela i potpuno je pao u drugi plan. Na terenu je proveo ukupno samo 372 minuta u prvenstvu i postigao je tri gola.

U otvorenom intervjuu je sumirao sezonu.

- Od prvog dana sam insistirao da se realizuje transfer, a ne pozajmica, jer u fudbalu, kada stvari krenu loše po tim, prvi na udaru budu igrači na pozajmici. Na kraju nismo uspeli da dogovorimo trajni transfer sa Bazelom i stigao sam kao pozajmljen igrač.

Nakon dobrog početka sezone je izgubio mesto u timu.

- Slažem se da sam dobro počeo, imao sam dve asistencije u Evropi i gol u prvom kolu. Posle toga ne znam šta se promenilo i zašto sam odjednom počeo svaki meč sa klupe.

Napadač priznaje da ga je manjak prilika frustrirao.

- Naravno da sam bio frustriran, ali sam uvek ostao profesionalac na treninzima i davao maksimum kako bih pomogao ekipi.

Na pitanje da li smatra da su konkurenti za njegovu poziciju bili bolji od njega, rekao je:

- Mislim da su obojica veoma dobri igrači sa različitim kvalitetima. Iskreno, verujem da smo sva trojica mogli mnogo više da doprinesemo timu da smo bili pravilno korišćeni.

Istakao je da nije dobio objašnjenje za svoj status kod bivšeg trenera Crvene zvezde Baraka Bahara.

- Ne. Imali smo samo jedan razgovor kada je stigao u klub i bio je veoma pozitivan. Šta se posle toga promenilo, zaista ne znam.

Upitan da li smatra da je bio skrajnut jer je bio na pozajmici, odgovorio je:

- Da, naravno. Razumem to, jer se tim više nije borio ni za jedan cilj i logično je da priliku dobiju mlađi igrači i oni koji imaju ugovor za narednu sezonu.

Uprkos svemu, o treneru je govorio s poštovanjem

- On je veliko ime izraelskog fudbala i došao je u teškom trenutku za klub. Naravno, nisam zadovoljan načinom na koji se ophodio prema meni.

Na pitanje da li je u Haifi dobio poštovanje koje zaslužuje, Jovanović je napravio jasnu razliku između kluba i stručnog dela.

- Mogu da kažem samo lepe stvari o načinu na koji je klub organizovan, o uslovima, terenima i načinu na koji su me navijači prihvatili. S druge strane, osećao sam nedostatak poštovanja kada je u pitanju profesionalni segment.

Priznao je da mu je teško palo što nije dobio priliku da pokaže sav svoj potencijal.

- Veoma sam razočaran što nisam uspeo da pružim igre na visokom nivou i postignem mnogo više golova.

Upoređujući dva najveća izraelska kluba za koje je igrao, Jovanović je bio kratak:

- Razlika je u minutima i poverenju koje sam dobio u Makabiju iz Tel Aviva.

Otkrio je i da je pre dolaska u Haifu proveravao mogućnost povratka među „žute“.

- Kada sam dobio ponudu Makabija iz Haife, moj agent je kontaktirao Makabi iz Tel Aviva da proveri da li me žele nazad. Rekli su da su već doveli napadača.

O ratnim okolnistima:

- To je bio veoma težak period za moju porodicu tokom rata sa Iranom. Posle toga nisu želeli da se vrate, pa sam poslednja dva meseca u Haifi proveo potpuno sam.

Posebnu pažnju izazvala je njegova proslava pogotka protiv Makabija iz Tel Aviva, ali Jovanović tvrdi da iza toga nije bilo skrivene poruke.

- Jednostavno sam bio srećan što sam postigao gol, jer moja situacija u tom periodu nije bila laka. Nemam ništa osim poštovanja prema Makabiju iz Tel Aviva - zaključio je Đorđe Jovanović.