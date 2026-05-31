Fudbaleri Pari Ser Žermena drugu godinu zaredom su postali prvaci Evrope. "Sveci" su u finalu u Budimpešti posle penala savladali Arsenal i tako postali uz Real Madrid jedini klub koji je odbranio titulu u ovom formatu takmičenja.

Slavilo se noćas u Parizu, ali je bilo veoma burno i policija je imala pune ruke posla. Paljene su baklje i vatromet, dok je nekoliko policajaca povređeno u sukobu.

Policija je ispalila suzavac kako bi rasterala ljude u centru grade.

Snimci iz Pariza prikazuju paljenje baklje, zapaljene električne bicike i okupljene kako razbijaju izloge radnji.

Policija je saopštila da je tokom nemira oštećeno šest vozila, dva poslovna objekta i autobuska stanica.

Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je 416 ljudi uhapšeno u ranim jutarnjim časovima.

Ministar unutrašnjih poslova Loran Njunjez je rekao da je sedam policajaca povređeno i nazvao nemire "apsolutno neprihvatljivim".

Igrači bi trebalo da učestvuju na pobedničkoj paradi u nedelju popodne, od Marsovog polja pored Ajfelovog tornja, a zakazan je i prijem kod predsednika Emanuela Makrona.

Prošle godine su sukobi na ulicama doveli do dve pogibije, uključujući 17-godišnjeg dečaka.