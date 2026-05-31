Sa velikom dozom optimizma je Crvena zvezda ušla u sezonu 2016/17. Crveno-beli su dominantno osvojili titulu prvaka Srbije i posle dugo vremena su zaigrali u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Ipak, na kraju se ta sezona pretvorila u potpuni košmar i na domaćoj i na međunarodnoj sceni. Ostali su crveno-beli bez plasmana u Evropu, ali i bez titule i kupa.

Ipak, to nije sve, Zvezda je imala nekoliko jako loših poteza i na tržištu.

Tog leta je na "Marakanu" stigao Tomas Fibel. Momak sa malog ostrva Gvadalupe koji ima francuski pasoš je došao u Zvezdu kao veliko pojačanje iz Mordovije. Tadašnji trener crveno-belih Miodrag Grof Božović ga je dobro poznavao, ali se ovaj štoper nije snašao u Srbiji.

Samo jednu polusezonu je nosio crveno-beli dres, da bi potom usledio raskid ugovora i odlazak u Anži iz Mahačkale. Odigrao je 17 utakmica u dresu šampiona Srbije, ali se ispostavio kao potpuni promašaj. Pravio je velike kikseve i bio ubedljivo najslabija karika u odbrani.

Fibel je nakon Rusije igrao još u Litvaniji i Jermeniji, a početkom 2021. je prešao u redove švajcarskog četvrtoligaša Mejrin.

Prvog jula je 2022. je zvanično napustio ovaj tim, a potom je dugo bio bez kluba. Početkom 2024. godine je potpisao za švajcarski klub Versoa.