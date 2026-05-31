Proslavljeni košarkaški trener je prokomentarisao čestu promenu trenera na Malom Kalemeganu.

Sezonu je počeo Janis Sferopulos, prelazno rešenje je bio Tomislav Tomović, da bi onda došao Saša Obradović.

Nakon ispadanja u plej-inu Evrolige, te polufinalu ABA lige, Obradovića je zamenio Milan Tomić, koji je tim vodio na Fajnal-foru Košarkaške lige Srbije.

- Tek je takav potez skroz pogrešan. Pa, sezona im je trajala do petka uveče, a 'uspeli' su da promene četvoricu trenera – Janis Sferopulos, pa Tomislav Tomović, Saša Obradović i za kraj Milan Tomić. Ma, daj da se ne zaj***vamo. , pa veliki klubovi to ne rade. Treneri se ne menjaju toliko zbog loših rezultata, više kada se izgubi kontakt sa igračima, pukne na tim vezama - rekao je Nikolić za Sport klub.

Govorio je i o ispadanju Partizana i Zvezde u polufinalu KLS.

- Za mene ovo nije iznenađenje. I dobro je za srpsku košarku, da ne bude samo uvek Partizan i Crvena zvezda - istakao je Nikolić.