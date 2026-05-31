Kako je saopštio košarkaški Savez Srbije (KSS) Srbija u pohod na sedmo svetsko zlato putuje u sastavu Nemanja Barać, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović i Nenad Nerandžić, predvođena glavnim trenerom Markom Žderom. U stručnom štabu nalaze se i trener Danilo Lukić, kondicioni trener Aleksandar Milošević i fizioterapeut Stojan Subašić.

Dodaje se da tim Srbije u Varšavu dolazi sa prvog mesta na FIBA 3×3 rang-listi.

- To još jednom potvrđuje kontinuitet vrhunskih rezultata i status Srbije kao jedne od najuspešnijih reprezentacija u istoriji ovog sporta - navode iz KSS.

Srbija će takmičenje u grupnoj fazi Svetskog prvenstva otvoriti 1. juna utakmicom protiv Madagaskara od 19.45 časova, dok je duel sa aktuelnim šampionom Španijom na programu od 21.35. Dva dana kasnije, 3. juna, srpski tim će od 19.45 igrati protiv Australije, a od 21.35 protiv Austrije.

Prvoplasirana ekipa iz grupe direktno će se plasirati u četvrtfinale, dok će drugoplasirani i trećeplasirani timovi razigravati za mesto među osam najboljih. Eliminaciona faza počinje 6. juna, a mečevi za medalje na programu su dan kasnije, 7. juna.