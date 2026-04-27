Basket reprezentacija Srbije uskoro će krenuti put Poljske, tačnije Varšave gde se od 1. do 7. juna igra Svetsko prvenstvo.

Prvog dana "orlovi" otvaraju takmičenje protiv Madagaskara, a istog dana čeka ih duel i sa Španijom.

Dva dana kasnije Srbija će odigrati još dva meča, protiv Australije i Austrije.

Ukoliko sve bude teklo po planu, naši momci će četvrtfinale igrati 6. juna, a u bitke za medalje krenuće poslednjeg dana, 7. juna.

Srbija je ubedljivo nabolja po FIBA 3×3 rankingu, sa čak 23.167.876 bodova, dok je druga Amerika sa 14.594.393.

1. juna

Srbija – Madagaskar u 19.45

Srbija – Španija u 21.35

3. juna

Srbija – Australija u 19.45

Srbija – Austrija u 21.35

6. juna

Četvrtfinale

7. juna

Polufinale i finale