Finski reprezentativac Mika Murinen zvanično je potpisao za Arkanzas i naredne godine će igrati koledž košarku. Ovu ifnormaciju je lično on potvrdio za ESPN.

Murinen je ove sezone odigrao 14 utakmica za Partizan, uključujući šest u Evroligi. Takođe je 15 puta nastupio za seniorsku reprezentaciju Finske, uz prosek od 6,6 poena na osam utakmica na FIBA Evrobasketu prošlog leta. Ranije je igrao i za U16 tim na Evropskom prvenstvu 2023, gde je beležio 16,9 poena i 6,1 skok.

Na ovogodišnjem Nike Hoop Summit nastupio je za Tim sveta, zabeleživši 10 poena i 8 skokova za 15 minuta igre.

- Odlikuju ga izuzetna pokretljivost i agilnost, a zahvaljujući brzini, dugim koracima i želji za poentiranjem može da nadtrči većinu rivala. Sjajan je u hvatanju lob dodavanja i silovitim zakucavanjima, uz retku kontrolu tela za svoju visinu. U napadu pod košem je odličan u skokovima i poenima iz „drugog pokušaja“. Defanzivno ima instinkt za presecanje linija dodavanja i blokade iz pomoći, koristeći raspon ruku od 2,18 metara i osećaj za pravovremeni rizik - navodi se u tekstu ESPN.