Stefanos Cicipas je uspeo da se plasira u osminu finala Mastersa u Madridu. Grčki teniser je pobedio Danijela Merida Agilara sa 2:0, po setovima 6:4, 6:2.

Nekada treći teniser sveta je najavio bolje dane pošto je prvi put posle godinu dana uspeo da se domogne osmine finala nekog Mastersa. Poslednji put mu je to pošlo za rukom prošle sezone u Monte Karlu, kada je otišao korak dalje.

Cicipas je bio na ivici da ispadne iz prvih 80 na ATP listi, a sada je nanizao tri pobede u Madridu, pa će od ponedeljka biti barem 75. teniser sveta.

Ipak, teško da ovo može da zadovolji čoveka koji je krajem prošle decenije projektovan kao naslednik Velike trojke. Predviđala mu se velika karijera, ali nije ispunio svoj potencijal, a u poslednje dve godine beleži katastrofalne rezultate.

Najveću titulu je osvojio na Završnom mastersu u Londonu 2019. godine, a u tri navrata je podizao pehar u Monte Karlu. Igrao je dva grend slem finala - 2021. na Rolan Garosu i 2023. na Australijan openu i u oba navrata je izgubio od Novaka Đokovića.

Cicipas će u osmini finala igrati protiv Kaspera Ruda i to će biti pravi test za njega da vidi gde je pred Rolan Garos.