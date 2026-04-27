Arina je u osmini finala savladala Naomi Osaku posle preokreta - 6:7 (1), 6:3, 6:2 posle dva sata i 20 minuta igre.

Atipično za ženski tenis, naročito na šljaci, u prvom setu nije viđen nijedan brejk, pa se otišlo u taj-brejk koji je protekao u dominaciji Japanke, pošto je Arini prepustila samo jedan poen.

Osaka je bolje otvorila i drugi set, rano došla do brejka, ali od tog momenta kreće serija Sabalenke. Dobila je prva teniserka sveta pet od narednih šest gemova i stigla do izjednačenja.

U trećem setu se nekadašnja grend slem šampionka držala do 2:2, kada Sabalenka dobija četiri uzastopna gema i dolazi do četvrtfinala.

Naredna rivalka biće joj Amerikanka Batist.