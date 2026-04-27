Utakmicu druge španske lige između Saragose i Ueske obeležio je golman domaćeg tima Esteban Andrade i to na ne baš lep način.

On je dobio crveni karton, a onda je divljački pesnicom udario Horhea Pulida. Svi su ostali u šoku posle ovog poteza, snimak haosa obilazi planetu, a sada je Andrade odlučio da se oglasi.

- Zaista mi je žao zbog onoga što se desilo. To nije dobra slika za klub, za ljude niti za profesionalca kao što sam ja. Stvarno mi je žao. Tokom moje karijere bio sam isključen samo jednom, kada sam igrao rukom van kaznenog prostora, i iz mog dosadašnjeg puta se vidi da je ovo bila ekstremna situacija u kojoj sam prešao granicu i reagovao na taj način. Ali zaista mi je žao i ne bih to ponovo uradio jer znam da sam javna ličnost, profesionalac sa dugogodišnjom karijerom. Takođe sam se izvinio Horheu Pulidu jer smo kolege. To je bila moja reakcija u kojoj sam se u tom trenutku ‘isključio’. Tu sam da snosim posledice od strane lige ili, ako žele da dođem i dam objašnjenje, stojim na raspolaganju za to.