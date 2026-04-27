Kao što je sport.alo pisao u ponedeljak ujutru, stigla je potvrda od najjače MMA organizacije. UFC stiže u Beograd 1. avgusta.

Kako je objavila najjača svetska MMA promocija, gledaćemo UFC Fight Night, i to u Beogradskoj areni!

Biće ovo veliki povratak UFC-a u region, nakon što su prethodno 2016. godine održali borilačko veče u Zagrebu.

Ujedno, biće ovo i istorijski prvi put da UFC dolazi u Srbiju, a dolazak najjače svetske MMA promocije u srpsku prestonicu, samo je još jedna potvrda koliko dobar posao radi MMA Savez Srbije na čelu sa predsednikom Lukom Nikolićem.

Očekuje se uskoro i potvrda borbi.