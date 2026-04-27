Fudbaler Reala Kilijan Mbape moraće na pauzu zbog povrede mišića leve noge, saopštio je danas najtrofejniji evropski klub.

- Posle testova koje je danas obavila medicinska služba Reala, kod našeg igrača Kilijana Mbapea dijagnostikovana je povreda polutetivnog mišića leve noge. Njegov oporavak će biti praćen - stoji u klupskoj objavi.

Klub nije naveo dužinu pauze, ali španski mediji ističu da je vrlo moguće da se Mbape neće oporaviti na vreme do 10. maja kada Real gostuje Barseloni u "El Klasiku".

Pet kola pre kraja, Barselona ima čak 11 bodova više od Reala i gotovo je izvesno da će odbraniti titulu šampiona Španije.