Košarkaši Partizana 30. aprila počinju takmičenje u Košarkaškoj ligi Srbije. Crno-beli će u četvrtfinalnoj seriji igrati protiv Slobode. Prvi meč se igra u Beogradskoj areni, a klub je odlučio da ulaz za gledaoce na nivoima 200 i 400 bude besplatan.

Mesta pored terena i u ložama rezervisana su isključivo za vlasnike sezonskih karata, koji imaju prednost pri zauzimanju svojih sedišta, dok će ostali navijači moći da popune preostala mesta u skladu sa kapacitetom dvorane.

Četvrtfinalna serija se igra na dve pobede, tako da će ekipa koja prva stigne do dva trijumfa obezbediti plasman na Fajnal-for koji će se održati u Nišu.

Partizan brani trofej u ovom takmičenju i uz Crvenu zvezdu je glavni favorit za titulu.