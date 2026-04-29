Dejan Vajt je potvrdio... UFC stiže u Srbiju, a to neće biti sve. Uživo ćemo moći da gledamo takmičenje u šamaranju! Beograd će 30. jula biti domaćin Power Slap 22 takmičenja.

Što se tiče zarade, brojke nisu transparente kao u UFC-u. Ali, navodno borci dobijaju od 2.000 do 5.000 dolara samo za učešće i dodatnih 2.000 u slučaju pobede, ali to nije fiksna bojka. Zarade takmičara se kreću od 2.000 do 10.000 dolara. Takođe, pojedini američki mediji prenose da iskusni borci, koji su već osvajali titule u šamaranju, mogu da zarade od 10.000 do 45.000 dolara po događaju prenosi "Sportinjo".

Kakva su pravila?

Ovaj sport je tek u ekspanziji, a iako se radi o šamaranju, postoje određena pravila koja moraju da se poštuju kao što su da udarac mora biti otvorenom šakom ispod oka, a iznad brade, ruke onoga ko prima udarac moraju da budu iza leđa, ne sme da se pomera ili da podigne bradu, napadač ima od 30 do 60 sekundi za udarac, a takmičar koji se brani ima toliko vremena za oporavak.

Takođe, ovaj sport je u kategoriji visoko rizičnih od potresa mozga, povreda glave i dugoročnih problema poput hronične traumatske encefalopatije (KTE), a to je degenerativna bolest mozga uzrokovana ponovljenim traumama glave, uključujući potrese mozga.