Košarkaš Hjustona Kevin Durent propustiće zbog povrede petu utakmicu prvog kola plej-ofa Zapadne konferencije NBA lige protiv Los Anđeles Lejkersa.

Durent ima problema sa povredom levog skočnog zgloba zbog čega nije učestvovao u treningu Hjustona pre nego što je ekipa otputovala u Los Anđeles na peti meč protiv Lejkersa.

Ekipa iz Los Anđelesa vodi 3:1 u seriji, koja se igra do četiri pobede. Durent je zbog povreda propustio prvi i četvrti meč u seriji protiv Lejkersa.

- Idemo dan za danom, od utakmice do utakmice. Ali, moraćemo da izađemo na teren i uradimo neke stvari, a on nije učestvovao u treningu. Radi na kondiciji i na nekim drugim stvarima kako bi pokušao da se vrati - rekao je trener Hjustona Ime Udoka, preneo je zvanični sajt NBA lige.

Peta utakmica prvog kola plej-ofa Zapada između Lejkersa i Hjustona biće odigrana u četvrtak u Los Anđelesu.