Golman Saragose Esteban Andrada dospeo je u centar pažnje pošto je na utakmici sa Ueskom ušao u verbalni sukob sa sudijom Damasom Arcedijanom, a potom je odgurnuo kapitena protivničkog tima, Horhea Pulida.

Arbitar mu je pokazao drugi žuti karton i zaradio je isključenje, a onda je doživeo nervni slom. Utrčao je na teren i brutalnim bokserskim udarcem pesnicom u lice pogodio Pulida.

Disciplinska komisija nije imala milosti za ovakav potez. Andrada je dobio 12 mečeva suspenzije zbog fizičkog napada, čemu je pridodata još jedna utakmica zbog prethodnog isključenja (dva žuta kartona). U izveštaju sudije navedeno je da je Pulido zadobio "hematom na levoj jagodičnoj kosti", što je bio ključni faktor za ovako oštru sankciju.

Loše su prošli i golman Ueske, Dani Himenez, koji je suspendovan na četiri utakmice zbog učešća u opštoj tuči nakon nokauta, kao i Tasende iz Saragose, koji će pauzirati dva meča.

Andrada je dan nakon ovog incidenta pokušao da smiri situaciju. Nakon što se javno izvinio klubu i navijačima, argentinski čuvar mreže je privatno kontaktirao Pulida. On je kapitenu Ueske poslao poruku putem aplikacije "WhatsApp" kako bi mu se lično izvinio i pokušao da sklopi primirje nakon incidenta koji je bacio mrlju na njegovu karijeru i čitav španski fudbal.