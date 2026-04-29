Fudbaleri Crvene zvezde se devetog maja sastaju sa Novim Pazarom. Crveno-beli će tog datuma obeležiti 40 godina bratstva sa Olimpijakosom.

Tim povodom klub se oglasio saopštenjem.

- Veza između beogradskih i pirejskih crveno-belih traje još od 1986. godine, kada su navijači Olimpijakosa zajedno sa Zvezdinim pristalicama bodrili naš tim na utakmici protiv Panatinaikosa u Atini. Od tog trenutka, prijateljstvo je vremenom preraslo u jedno od najpoznatijih navijačkih bratstava u Evropi.

Poseban značaj u istoriji odnosa dva kluba ima i 1994. godina, kada je Olimpijakos bio prvi tim koji je gostovao na stadionu „Rajko Mitić“ nakon delimičnog ukidanja međunarodnih sankcija. Taj događaj dodatno je učvrstio već snažne veze između dva kluba i njihovih navijača.

Tokom decenija, zajedništvo je postalo prepoznatljivo kroz brojne simbole i poruke. Slogan „Pravoslavna braća“ oslikava duboku povezanost koja prevazilazi sport, a zastave Olimpijakosa na Marakani, kao i Crvene zvezde na tribinama u Pireju, svedoče o uzajamnom poštovanju i podršci.

Crvena zvezda ovim putem poziva sve navijače da ispune tribine stadiona „Rajko Mitić“ i svojim prisustvom uveličaju obeležavanje četiri decenije bratstva koje ne poznaje granice - navodi se na sajtu Crvene zvezde.