Glavni trener basket 3×3 reprezentacije Srbije Marko Ždero objavio je danas širi spisak igrača za Svetsko prvenstvo u Varšavi, koje će se održati od 1. do 7. jula u Varšavi.

Na spisku se nalaze Nemanja Barać, Marko Branković, Filip Kaluđerović, Strahinja Stojačić, Andreja Milutinović, Đorđe Simeunović i Nenad Nerandžić.

Stručni štab reprezentacije Srbije čine glavni trener - Marko Ždero, trener - Danilo Lukić, kondicioni trener - Aleksandar Milošević, fizioterapeut - Stojan Subašić.

Reprezentacija Srbije započela je pripreme u Novom Sadu za 10. izdanje Svetskog prvenstva u basketu 3x3.

Srbija će takmičenje u grupnoj fazi Svetskog prvenstva otvoriti 1. juna utakmicama protiv Madagaskara i aktuelnog šampiona Španije, dok su 3. juna na programu dueli protiv Australije i Austrije.

Plasman u četvrtfinale izboriće najuspešnije ekipe iz grupe, eliminaciona faza počinje 6. juna, a borbe za medalje zakazane su za 7. jun.