Mladi košarkaš Aleksej Nedeljković potpisao je u sredu prvi profesionalni ugovor sa Crvenom zvezdom Meridianbet, potvrđeno je sa Malog Kalemegdana.

Jedan od najtalentovanijih košarkaša Evrope u svom uzrastu potpisao je četvorogodišnji ugovor sa crveno-belima.

Kako su saopštili iz kluba, na ovaj način nastavljaju praksu razvoja i promocije mladih igrača.

Nedeljković je rođen 5.maja 2008. godine u Trsteniku. Igra na poziciji beka i krila, visok je tačno 2 metra. Na Mali Kalemegdan je stigao kao mlađi pionir i od tada je prošao sve selekcije KK Crvena zvezda.

Za prvi tim je debitovao u junu 2025. Bio je deo seniorskog tima i na završnici Kupa Radivoj Korać u Nišu tokom februara 2026. godine gde je osvojio prvi seniorski trofej u crveno belom dresu.

Bio je i član reprezentacije do 16 godina koja je na EP u Grčkoj osvojila bronzanu medalju.