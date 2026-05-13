-Težak poraz. Iskreno, mislim da su oni u drugo poluvreme ušli sa više energije i više fizičke igre i preokrenuli utakmicu. Delovalo je kao da nismo uspeli da vratimo ritam. Dobar su tim, to je to - rekao je Batler za Meridian sport.

Nastavio je u istom ritmu. Tvrdi da nije bilo opuštanja.

-Ne mislim da je to bio slučaj. U prvom poluvremenu smo igrali veoma dobro u napadu i sve je funkcionisalo. Nekad šutevi koje pogađaš u prvom poluvremenu ne ulaze u drugom, a oni su to iskoristili. Takva je košarka nekad. Pogodiš ili promašiš. Uzimali smo uglavnom iste šuteve kao ranije, samo ih ovog puta nismo pogodili.

Prema njegovim rečima, recept je da ekipa ima energiju ima svih 40 minuta i to mora da se dogodi u petak u hali "Aleksandar Nikolić", kada će opet Batler imati ulogu plejmejkera jer nema Kodija Miler-Mekintajera.

-Definitivno je drugačiji osećaj, ali mislim da se još uvek prilagođavamo i pronalazimo rešenja u hodu. Jednostavno pokušavamo da pohvatamo sve kako sezona ide dalje - rekao je Batler bez preterane analize zašto je došlo do pada u igri Zvezde.

Zvezda ima i problema sa povredama.

-Teško je, naravno. Ali sledeći igrač mora da iskorači. Svi mogu da igraju, svi su talentovani, ali jeste teško. To je nešto što moramo da prevaziđemo - zaključio je Amerikanac.

Crveno-beli moraju da nađu naćin da prevaziđu sve probleme i odigraju bolje od ovoga... Zvezda je igrala solidnu sezonu, a sada je jasno da imaju problema i ostaje da se vidi kako će Saša Obradović uspeti da prevaziđe sve.