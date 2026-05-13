Miloš Bosančić, bivši igrač Partizana i Crvene zvezde ponovo je obukao crveno-beli dres.

-Od danas zvanično veteran u mom omiljenom klubu. Kao profi bio sam član u periodu koji je bio jedan od najtežih u istoriji kluba i ponosim se time. Danas, posle par dugih i teških godina opet u crveno-belom. Još puno toga bih napisao... Zahvalan Bogu na svemu - poručio je Bosančić.

Podsetimo, Bosančićeva priča je jedna od najzanimljivijih u novijoj istoriji večitih rivala.

Iako je stasao u Humskoj, nikada nije krio da je navijač Zvezde. Čuvena je priča o njegovom dolasku na Marakanu, što je izazvalo razdor i među samim Delijama.

Bosančić je tokom bogate karijere nastupao za Partizan, Boavistu, Slovan Liberec (gde je pružao partije života), Gjongnam, a nakon Zvezde put ga je vodio u Kinu, ponovo u Češku, ali i u brojne domaće klubove.

Sada je opet na "Marakani" i nosiće dres veterana Zvezde. Bosančić je poslednjih nekoliko godina igrao za lokalne klubove.

Uvek je bio majstor fudbala, ali kako da mu je nedostajalo malo discipline da pokaže još više i napravi veću karijeru.