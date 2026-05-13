Jedan od reprezentativaca Ermedin Demirović (28) otkrio je, u razgovoru za poznati Bild, da u ekipi postoje tri vere, ali i kako se voli reprezentacija.

-Za ljude u Bosni i Hercegovini, zemlji koja se još bori s mnogim izazovima, reprezentacija je izvor radosti. Sjajan je osećaj moći bar na 90 minuta osloboditi ljude svakodnevnih briga. Za završnicu Svetskog prvenstva, porodica Demirović je već rezervisala vlastiti 'bazni kamp' za grupnu fazu - otkrio je.

Demitović je rođen u Hamburgu, trenutno igra u Nemačkoj, ali i pored toga rešio je da brani boje zemlje iz koje vuče korene. Njegov otac je napustio Bosnu i Hercegovinu neposredno pre rata.

-Bila je to svesna odluka srca, pre svega zbog mog, sada već preminulog, dede koji mi je uvek bio najveća i najponosnija podrška.

Čar koja krasi tim Bosne i Hercegovina svakako je razlika u veri, koja ne bi trebalo da bude razorna tačka, već motiv više. Ne krije Demirović, njegova supruga Sandra, rodom je iz Srbije. Par je pre godinu dana dobio ćerku, a venčao se 2024. Naravno, Sandra je bila pored terena i pružila podršku suprugu i najradosnijim trenucima karijere - kad je BiH obezbedila plasman na Mundijal.

-Moja supruga je Srpkinja. Za mene je loš čovek jednostavno loš čovek, bez obzira odakle dolazi. U reprezentaciji postoje igrači tri različite vere u svlačionici i svi se slažu. Čovek je čovek, tako bi svi trebalo da razmišljaju -bio je jasan Demirović.

Nosilac nacionalnog tima je iskusni Edin Džeko.

-Za nas je on najveća legenda. A za mene je on najveći superheroj od svih. Nadam se da ću jednog dana imati sina. Ako me ikada pita za superheroje, reći ću mu: 'Zaboravi Supermana, evo Edina Džeke' - rekao je Demirović.

Selektor BiH Sergej Barbarez objavio je spisak igrača na koje računa na ovom Svetskom prvenstvu i na njemu nema većih iznenađenja.