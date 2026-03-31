Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra u ovim trenucima poslednji duel za plasman na Svetsko prvenstvo protiv Italije. Meč se igra u Zenici, a među brojnim gostima tu je i Novak Đoković.

Srpski teniser je odlučio da slobodno vreme iskoristi za odmor, pa je iskoristio i priliku da bodri velikog prijatelja Edina Džeka i BiH ka istoriji i drugom plasmanu u istoriji na Svetsko prvenstvo.

Predsednik Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine Vico Željković se danas sastao i sa predsednikom UEFA Aleksandrom Čeferinom, a gost je bio i Đoković, koji je tom prilikom dobio dres reprezentacije BiH sa brojem "1".

Podsetimo, Bosna i Hercegovina je do ovog duela došla posle pobede u Kardifu protiv Velsa posle penala, dok je Italija savladala kod kuće selekciju Severne Irske.