Fudbalska reprezentacija Srbije pobedila je Saudijsku Arabiju sa 2:1 u prijateljskom meču odigranom na stadionu u Bačkoj Topoli.

Posle meča na konferenciji za medije javnosti se obratio selektor Orlova Veljko Paunović:

- Ja bih voleo da postoji konstantnost, to što mi tražimo u fudbalu. Svakako je da nismo ispraivli grešku iz prvog polvuremena, to bi bio poraz. S druge strane mislim da je ekipa pod jednim opterećenjem gde moramo da pobedimo, svakako, pobeda kao pobeda je važna.

- Dodatno je otežavajuća okolnost. Međutim, mislim da su momci odradili fenomenalan posao i da su se nosili sa situacijom. Ispratili smo svojim odnosom, bili smo malo više nervozni u prvom poluvremenu, drugo poluvreme je donelo mirnoću i energiju. Tog trenutka je ekipa već verovala u pobedu. Mislim da je bilo dobro za publiku, za gledanje. Sa trenerske strane sam zadovoljan tom konstantnošću, da stvarima koje smo pripremili, da napravimo šansu i postignemo golove. Bilo je tako u prvom poluvremenu, ali nismo postigli gol koji bi nas stavio u neku povoljniju situaciju.

- Kako sam zadovoljan? Zadovoljan sam procesom u kojem se nalazimo, tu se pojavljuju različite dinamike o koje treba da vodimo računa.

Upitan je o grešci koju je napravio Aleksa Terzić.

- Vera u njega, svako moež da napravi grešku. Videli ste koliko je bilo teško, reakciju igrača, dali smo mu podršku, nama je potreban. Igrači moraju da stasaju kroz greške i uspehe. Terzić se našao tu, lai je onda ispravio Strahinja Pavlović onim golom. To su stvari s kojima svako mora da se nosi u datom trenutku. Rekao sam da bi igrač postao igrač, mora da igra. Desiće se greška, desiće se dobre stvari. Posle je to doneo. Posle tog gola koji smo primili se smirio i ušao je u dinamiku koju je imala ekipa. Uvek je bio na prednjoj nozi, držali smo gas do daske i napadali smo. Imali smo situacije gde je trebalo i u prvom poluvremenu da postignemo gol i to je jednostavno deo fudbala, s tim moramo da se nosimo.

Pohvalio je Mimovića, a i gol Strahinje Pavlovića.

- Što se tiče centaršuta Mimovića i njegove uloge i igre, doneo je svežinu i brzinu. Ono što smo od njega od prvog dana želeli da dobijemo, to su centaršutevi, servis sa boka koji je pokazao da je spreman. To je konstantnost, rad, analiza i praćenje procesa u kome se nalazimo. Mislim da je to za nas prioritet. Danas je ispunio, napravio je korak unapred, ispunio je zadatak što se tiče ofanzivnog plana. To je plus, vidimo da možemo da uradimo, nastavljamo da pojačavamo ekipu sa fudbalskim elementima, ovoga puta sa ofanzivnim.

- Što se tiče gola... Mislim da je on postigao takav gol za Partizan protiv Vojvodine, pričali smo o tome, ne iznenađuje uopšte. Za mene je karakter koji su Strahinja, Milenković, Mitrović i Sergej pokazali, ja sam pre utakmice, uvek im govorim, kad sam bio igrač našao sam recept kod sebe... Rekao sam ovo igračima, fudbal se igra sa samopouzdanjem, oni igraju sa samopouzdanjem. Fudbal se igra kad si ljut, kad se naljutiš, trebalo je da budemo ljuti, mora neko da se naljuti, da plati ceh. Fudbal se igra kad si gladan da daš gol, da uspeš, da debituješ u reprezentaciji. To su stvari koje smo morali da odaberemo, ako ne i sve tri. Ono što su doneli ti momci sa samopouzdanjem, napravio je korak u napred, da idem dublje u šesnaesterac unapred, moja filozofija igre je da ulazimo u 16m, da budemo na protivničkoj polovini i budemo konzistentni. Bio sam zadovoljan tim golom, kad smo gledali analizu, neko je dao gol makazicama, neka bude kao onaj poslednji. Bila je šansa u prvom poluvremenu, kad je šutnuo sa ivice šesnaesterca. Ima kapacitet i sposobnost da postiže golove i fizički je i taktički jako sposoban, to je veliki plus za našu ekipu.

Rekao je za Sergeja Milinkovića Savića da je srce ekipe, dok za Samardžića...

- Mislim da je Sergej jednostavno fudbalski govoreći srce ekipe, kad je reč o mnogim stvarima. Karakter njegov ,samopouzdanje, to sve nosi sa sobom i prenosi na druge. Za Sergeja sam rekao pred ovu utakmicu rekao da je zaista majstor fudbala. Što se tiče Samardžića, on će postati majstor fudbala, samo treba da radi.

Čime ste zadovoljni:

- Svi aspekti, moram da pohvalim momke, sa toliko predanosti i koncentracije sprovode zamisli u igri. Vidim da to nije lako, da se održava koncentracija, ali imaju sposobnost. Drago mi je, moramo da poliramo, uglačavamo te detalje. Fali nam te uigranosti, ja još upoznajem igrače, ko se najbolje slaže, na kojoj strani je bolje... To je proces kroz koji prolazimo i stvari koje učimo. Faza igra koja mi se danas svidela to je kad smo imali dobar protok unapred, ulazaka dosta u protivnički šesnaesterac. Imali smo jako dobru reakciju posle izgubljene lopte, puno smo ih oduzeli u tom momentu. Bio je jako dobar pritisak na loptu. Nisu nam prišli, niti su imali želju da drže loptu. Protivnik nam je u toj fazi igre koje želimo da imamo, nije nam dao taj pritisak, nije se dešavalo tokom većeg dela utakmice, ali je bilo dobro urađeno na kraju.

Zašto Srbija "kasno" pali motore:

- To je super pitanje, isto sam konstantovao. Identična utakmica kao protiv Letonije, napravimo grešku, primimo gol, a onda... Nije bilo kasno, od početka je bio dobar odnos, ali ona rutina nam je porebna. Ovoj grupi je potrebno da bude ljuta, kad smo ljuti, onda postanemo zaista jako sposobni i počeli smo da igramo sa više energije. Išli smo unapred. Moramo da izbegnemo da dođemo u tu situaciju baš protiv rivala koji nam da loptu, da čeka našu grešku. Mogu da kažem da od prošlog puta je to nešto što moramo da uvežbamo.

O mladim reprezentacijama:

- Prvo želim da odgovorim, čestitam naravno, mnogo sam srećan i zadovoljan što su se ove reprezentacije ostvarile uspehe. Znam koliko su selektori i stručni štabovi uložili vremena u proteklom periodu, koliko je trebalo da se svi igrači okupe, da budu sposobni da dođu, igrčai iz inostranstvo da se regrutuju. Gordan Petrić je radio mnogo, Igor Matić isto. Ja sam bio u toj situaciji, znam koliko je teško da se prođe elitna grupa. Kad se tako nešto napravi, onda sam sebi otvoriš put na EP, čekaju te tri utakmice, znaš da te čekaju mogućnosti da kroz grupu prođeš dalje. Otvaraju se lepa vrata i siguran sam da će to iskustvo svima značiti, to je put do reprezentacije.

Pričao je o Vasiliju Kostovu.

- On je u reprezentaciji, njemu sledi sve što sledi ostalima. Gledali smo da igramo s onim što je bilo potrebno nama da vidimo. Top je momak, top je igrač - rekao je selektor Srbije.