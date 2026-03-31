On je u prvom meču polufinala slavio protiv Bahčešehira, koji predvodi Marko Barać, veoma ubedljivo sa 91:72.

Neverovatnu utakmicu je pružila crno-bela ekipa iz Istanbula, koja je veoma slabo počela utakmicu, ali je onda već od druge deonice ubacila u veću brzinu i došla do velike pobede, došli su na prag plasmana u finale.

Posle uvodnih 10 minuta je Bahčešehir pokazao da je došao da se nadigrava, pa i da je došao po pobedu. Oni su imali +11 posle prvih 10 minuta, ali je onda uspeo sve da preokrene. Već su se vratili crno-beli tokom druge deonice, a u trećoj su se već odlepili.

Bešiktaš je otišao u ogromnu prednost tokom treće deonice, a samo su je potvrdili u poslednjih 10 minuta.

Najbolji na utakmici bio je Metjuz sa 21 poenom, Dotson je dodao 16, Morgan 13, Lemar 11, a Žižić 10. Kod Bahčešehira je najbolji bio Malakaj Flin sa 19 poena, Mičel je dodao 18, Hejl 12, a Vilijams 10. Balša Koprivica je završio meč bez poena.