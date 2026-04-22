Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi selektor Srbije, Dušan Alimpijević, izgubili su u prvom meču finala Evrokupa od ekipe Burga.

Pretrpeli su težak poraz i to pred svojim navijačima rezultatom (72:60).

Alimpijević je čestitao protivniku na zasluženoj pobedi.

- Prvo da čestitam Burgu, zaslužili su pobedu. Bili su spremniji i fokusiraniji u ključnim momentima - rekao je Alimpijević na startu konferencije za medije i nastavio sa analizom:

- Držali smo ih ispod 70 poena skoro do kraja. Problem je bio u napadu – kada ubaciš 60 poena i šutiraš 20% za tri, jasno je gde je greška. Žao mi je jer smo našu igru počeli da igramo tek u poslednjih pet minuta. Tada je već bilo kasno. Tako smo morali od početka.

Alimpijević je bio jasan šta mora da se promeni.

- Imamo više od 70 akcija, ali to nije rešenje. Problem je što smo igrali mekano. Kada si agresivan i čvrst u napadu, svaka akcija ima smisla. Ovde je problem bio pristup.

Odbacio je priče da je pritisak uticao na ekipu.

- Naravno da postoji pritisak u finalu. Ali ako ne možeš da se nosiš s tim – nisi za ovaj sport. Izvinite na izražavanju, ali je*eš to! Moji igrači su spremni, ovo nije bio problem pritiska. Ovo su isti igrači koji su dominirali u polufinalu i koji su u vrhu turske lige. Ali finale je druga priča.

Bešiktaš će ostatak serije igrati bez povređenog Ismaela Kamagatea.

- Sezona je završena za njega. Moramo da naučimo da igramo bez onih kojih nema.

Za kraj, Alimpijević je poslao poruku navijačima.

- Zahvaljujem se na podršci. Daćemo sve od sebe da vratimo seriju u Istanbul i izborimo treći meč.

Drugi duel finala igra se 28. aprila u Francuskoj, gde Burg ima priliku da zatvori seriju i osvoji trofej.