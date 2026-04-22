Fudbaleri Elčea pobedili su večeras na svom terenu ekipu Atletiko Madrida rezultatom 3:2 u utakmici 33. kola španske La Lige.



Dva gola za Elče postigao je Andre Silva u 33. (penal) i 75. minutu, dok se jednom u listu strelaca upisao David Afengruber u 18. Oba gola Atletiko dao je Nikolas Gonzalez u 10. i 34. minutu.



Madridski klub je utakmicu završio sa fudbalerom manje, pošto je u 30. minutu isključen Tijago Almada. Atletiko je četvrti na tabeli sa 57 bodova, dok je Elče na 15. poziciji sa 35.



Fudbaleri Hetafea su u San Sebastijanu savladali Real Sosijedad autogolom Hona Goročategija u 29. minutu. Hetafe je sedmi sa 44 boda, dok je Real Sosijad na osmom mestu sa 42.