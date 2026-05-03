Nemac Danijel Zibert biće glavni sudija na revanš utakmici polufinala Lige šampiona između Arsenala i madridskog Atletika, saopštila je danas Evropska fudbalska unija (UEFA).

Pomoćne sudije biće Jan Zajdel i Rafael Foltin. UEFA je za četvrtog arbitra odredila Tobijasa Štilera, dok će u VAR sobi biti takođe Nemci Bastijan Dankert i Robert Šreder.

Revanš meč polufinala LŠ između Arsenala i Atletika biće odigran 5. maja od 21 čas u Londonu. U prvom duelu, koji je odigran 29. aprila u Madridu, bilo je nerešeno - 1:1.