Real Sosijedad je poveo u prvom minutu, kada je gol postigao Ander Berenečea, a zatim je Ademola Lukman pogodio za izjednačenje.

Mikel Ojarzabal je iz penala u 45+1. minutu vratio vođstvo Real Sosijedadu. Atletiko je do penala došao pogotkom Hulijana Alvareza u 83. minutu.

Aleksander Serlot i Alvarez nisu pogodili prva dva penala za Atletiko, dok je na drugoj strani Ori Oskarson bio neprecizan u drugoj seriji pa je tako Real Sosijedad došao do pobede i pehara.

Real Sosijedad je došao do četvrtog trofeja u Kupu kralja, posle 1909, 1987. i 2020. godine.