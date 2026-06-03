Srpskom napadaču tada ističe ugovor, a novog biti neće.

Poslednja šansa za dogovor bila je danas. U sportskom centru Kontinasa održan je sastanak između Dušana Vlahovića i njegovog oca Miloša sa jedne strane i rukovodstva Juventusa sa druge. Kako je javio čuveni fudbalski „insajder“ Đanluka Di Marcio, do dogovora nije došlo.

To znači da Vlahović odlazi iz Juventusa posle četiri godine.

Problem u pregovorima, koji su trajali godinu dana, bio je u finansijama. Vlahović je ove sezone zaradio 12.000.000 evra po ugovoru, a Juventus mu je nudio nastavak saradnje po daleko slabijim uslovima. Ponuda "stare dame" je bila da se srpsk i napadač izjednači po primanjima sa Kenanon Jildizom – 7.000.000 evra.

Na to Vlahović, očigledno, nije želeo da pristane, tako da će već od danas potražiti novu sredinu kao slobodan igrač.

Dušan Vlahović je u Juventus došao u zimu 2022. godine, odigrao je 168 utakmica, postigao 68 golova uz 16 asistencija.