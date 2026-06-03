Pred start finalne serije Avramović je istakao:

-Imali smo tešku seriju protiv Budućnosti, ali smo uspevali da kontrolišemo to polufinale. Odigrali smo fantastično na timskom nivou. Naša agresivna odbrana je u potpunosti došla do izražaja i to je recept sa kojim izlazimo na teren i u finalu. Pokušaćemo da odbranimo domaći teren i donesemo prvi, istorijski trofej u Dubai - istakao je srpski reprezentativac.

Nastavio je u istom ritmu.

-Partizan je nekako lakše od nas završio posao u polufinalu. Držali su konstantnost tokom čitave te serije sa Zvezdom, igrači su podigli formu u pravom trenutku i odigrali stvarno dve vrhunske utakmice.

Jedno ime u redovima Partizana, Avramović posebno ističe.

-Karlik Džons je najbolji igrač Partizana, to je van svake dileme. Mnogo im je nedostajao u onom periodu kada je Partizan bio uzdrman raznoraznim stvarima. On je bio tu za ekipu tih pet-šest meseci, a kada se vratio u pun ritam, postali su pravi tim. Bio je i MVP meseca, izuzetno je spreman i biće najveća pretnja.

Neizostavno pitanje bilo je vezano za priču da se uskoro vraća u Humsku:

-Nema potrebe da komentarišem spekulacije, ne želim to da komentarišem. Znao sam da ćete me to pitati - zaključio je Aleksa Avramović u razgovoru za "Mozzartsport".