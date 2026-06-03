Poljska teniserka Maja Hvalinska plasirala se u polufinale Rolan Garosa, pošto je danas u Parizu u četvrtfinalu pobedila Ruskinju Anu Kalinskaju 7:6 (7:3), 6:3.



Meč je trajao jedan sat i 54 minuta. Kalinskaja je 24. teniserka sveta, dok se Hvalinska nalazi na 114. mestu WTA liste.

Poljska teniserka je plasmanom u polufinale Rolan Garosa ostvarila najveći uspeh u karijeri.

Hvalinska će u polufinalu grend slem turnira u Parizu igrati sa pobednicom meča između Beloruskinje Arine Sabalenke i Ruskinje Dijane Šnajder.

U drugom polufinalu Rolan Garosa sastaće se Ukrajinka Marta Kostjuk i Ruskinja Mira Andrejeva.