U saopštenju se ne navode detalji, ali su Napoli i Mančester junajted objavili da je italijanski klub stekao uslove za potpisavanje stalnog ugovora sa danskim fudbalerom.



Skaj sports je preneo da je Napoli plasmanom u Ligu šampiona naredne sezone automatski aktivirao otkupnu klauzulu za Hojlunda, koja iznosi 38 miliona funti, a danski fudbaler je potpisao ugovor sa klubom iz Napulja do 30. juna 2030. godine.

Hojlund (23) je ove sezone odigrao 44 utakmice za Napoli u svim takmičenjima i postigao je 16 golova. On je u Mančester junajted stigao 2023. iz Atalante, a pre toga je igrao za Šturm iz Graca i Kopenhagen.