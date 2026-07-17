Najbolji teniser svih vremena je gostovao na prestižnom "Fanatics Fest-u" u Njujorku, gde je istakao da još ima motiv i kvalitet da se nosi sa najboljima, ali da je svestan da će jednog dana morati da se povuče.

- I dalje osećam da mogu da se takmičim na najvišem nivou. Međutim, trenutak kada ću završiti karijeru sigurno je bliži nego ikada. Andre Agasi je jednom rekao da ne zna kada će doći kraj moje karijere, ali da će, kada se to dogodi, sve ići veoma brzo. Mislim da je u pravu - rekao je Đoković, pa dodao da ne postoji idealan način da sportista završi karijeru.

- Neki žele da se povuku dok su na vrhuncu, drugi odlaze kada telo više ne može da izdrži, a ima i onih koji shvate da više ne mogu da pariraju najboljima. Ja samo pokušavam da uživam u tome što još mogu da igram.