Košarkaši Denvera pobedili su Minesotu rezultatom 116:105 u prvoj utakmici plej-ofa NBA lige. Nagetsi su tako poveli sa 1:0 u seriji, a drugi meč je na programu u noći između ponedeljka i utorka.

Kao i obično, heroj tima iz Kolorada bio je Nikola Jokić koji je zabeležio novi tripl-dabl. Srpski as je za 40 minuta na terenu postigao 25 poena, a uz to imao 13 skokova i 11 asistencija. Ponovo je trostruki MVP najjače lige sveta pokazao da je aposlutni lider tima. Preuzimao je odgovornost u ključnim trenucima i vodio Denver do pobede.

Nagetsi nisu dobro otvorili susret. Mučio se domaći tim u napadu i Minesota je konstantno imala prednost. Malo šta je Denveru polazilo za rukom u tim momentima, a raspoloženi gosti su posle uvodnih 12 minuta vodili 33:23.

Denver se vratio u drugoj deonici. Počeli su Nagetsi konačno da pogađaju, a posle Jokićeve trojke su poveli 50:49. Do kraja prvog poluvremena je viđen potpuni egal. Igralo se koš za koš i na pauzi je bilo nerešeno (62:62).

Prelomna je bila treća četvrtina u kojoj su se Jokić i Džamal Marej u potpunosti razigrali. Nosioci Denvera su dominirali u tim trenucima i tim Dejvida Adelmana je došao i do 15 poena viška. Minesota je dugo bila bez poena, a pred poslednji kvartal je domaćin vodio 91:79.

Nisu se predavali "vukovi" i nakon nekoliko trojki su prišli na samo četiri poena minusa. Bilo je to u trenutku dok je Jokić bio na klupi, a kada se Srbin vratio na teren, stvari su se vratile na svoje mesto. Nikola je preuzeo odgovornost i sa pet uzastopnih poena odbio nalet protivnika.

Potom je usledilo zakucavanje Arona Gordona i Denver je bio na pragu pobede. Uspeli su domaći košarkaši bez veće drame da privedu utakmicu kraju i tako poveli u seriji koja se igra do četiri pobede.

Iako je ostvario tripl-dabl, Jokić nije bio najefikasniji igrač utakmice. To je bio Marej koji je ubacio 30 poena. Gordon je bio vrlo dobar sa 17, dok su Braun i Džonson meč završili sa po 12.

Kod Minesote najbolji Entoni Edvards sa 22 poena.

DENVER - MINESOTA 116:105 (23:33, 39:29, 29:17, 25:26)

Četvrta četvrtina

48. minut - Gotov je meč! Denver je slavio na startu plej-ofa!

47. minut - Važan pogodak Gordona. Marej ne greši sa penala. Denver blizu pobede (110:101).

45. minut - Edvards sa penala, a zatim i Rendl ostavljaju Minesotu u igri (106:101).

44. minut - Asistencija Jokića i poeni za Brusa Brauna u kontri. Srpski centar je zabeležio novi tripl-dabl!

43. minut - Ponovo Jokić! Poeni za Nikolu iz ofanzivnog skoka. Odbio je Srbin nalet Vukova. Siguran Braun sa penala i Denver se ponovo odlepio.

42. minut - Sjajan prodor i peoni Dosumua. Magičan pogodak Jokića uz faul Gobera! Koristi trostruki MVP i dodatno slobodno bacanje.

41. minut - Goberi poentira u reketu, samo je četiri razlike za Nagetse. Pogađa Kristijan Braun! Još poena Gobera (97:93).

40. minut - Pogađa trojku Dosumu i Minesota je prišla na sedam poena zaostatka. Tajm-aut traži Dejvid Adelman. Još jedna trojka za Minesotu. Važni poeni Gordona na drugoj strani.

38. minut - Gober je poentirao, ali odmah uzvraća Marej.

37. minut - Rendl postiže prve poene za Minesotu u četvrtoj deonici.

Treća četvrtina

36. minut - Sjajna treća četvrtina Denvera koji je dobio ovaj deo igre rezultatom 29:17 i pred poslednjih 12 minuta ima 12 poena prednosti (91:79).

35. minut - Novi poeni za Jokića. Vezao je dva pogotka srpski as. Uzvraća Edvards (89:76).

34. minut - Edvards je pogodio oba slobodna bacanja.

33. minut - Posle dužeg vremena poeni za goste. MekDenijelse je posle koša namerno odgurnuo Nikolu Jokića, zbog čega je dobio tehničku grešku! Odmah je Eron Gordon želeo da se obračuna s njim. Još poena raspucanog Mareja. Uzvraća MekDenijelse.

32. minut - Pogađa Marej pod faulom. Koristi Kanađanin i dodatno bacanje. Denver prvi put na meču ima dvocifrenu prednost. Promašio je Marej, ali je to popravio Gordon. Ozbiljna serija domaćina (82:68).

30. minut - Trojka Gordona, raste prednost Denvera i gosti traže tajm-aut. Marej ne greši sa penala (77:68).

29. minut - Snažno zakucavanje Gordona u tranziciji, a zatim novi poeni Jokića (72:68).

28. minut - Prvi koš iz igre u trećoj četvrtini za Minesotu. Zatim Divićenco pogađa trojku i ponovo je nerešeno (68:68).

26. minut - Poeni Mareja i Jokića koji se potpuno razigrao.

25. minut - Jokić postiže prve poene u nastavku.

Druga četvrtina

24. minut - Rezultat na poluvremenu je izjednačen - 62:62. Nikola Jokić za sada ima učinak od šest poena, pet skokova i šest asistencija.

23. minut - Serija pogodaka na obe strane. Potpuni egal u ovim trenucima. Igra se koš za koš.

22. minut - Rendl pogađa za dva, a na drugoj strani trojka Spensera Džonsa za novo izjednačenje (53:53).

20. minut - Spenser Džons koristi oba bacanja za izjednačenje u Koloradu. Edvards precizan na drugoj strani. Trojka Jokića za vođstvo Nagetsa, ali odmah poentira Edvards.

19. minut - Pet vezanih poena Džonsona i Denver je prišao na dva poena zaostatka (45:47).

18. minut - Snažan prodor Edvardsa. Zatim poeni sa linije penala za Timbervulfse.

17. minut - Ne greši Marej sa penala.

16. minut - Poeni pod faulom za Denver koji hvata priključak. Uzvraća Rudi Gober istom merom na drugoj strani. Ipak, francuski centar nije pogodio dodatno bacanje. Pogodak Mareja, ali uzvraća Dosumu (36:43).

14. minut - Po jedna trojka na obe strane.

13. minut - Trojka Brusa Brauna na startu druge deonice.

Prva četvrtina

12. minut - Ponovo greši Jokić i Minesota dolazi do lakih poena. Definitivno ovo nije bila četvrtina srpskog košarkaša (23:33).

10. minut - Ponovo odlična asistencija Jokića koji se probudio. Ipak, Nagetsi imaju problema u odbrani i primaju novu trojku. Gordon sada polovičan sa penala (23:30).

9. minut - Još poena Brauna nakon sjajne asistencije Jokića.

8. minut - Gober beleži lake poene, a onda je pukla i kontra gostiju nakon greške Jokića. Trojku ubacuje Kristijan Braun na drugoj strani (18:27).

7. minut - Edvards sada pogađa i uz prekršaj, ali nije iskoristio dodatno bacanje. Gosti imaju dvocifrenu prednost. Prekida seriju Jokić i to trojkom. Konačno prvi poeni za srpskog košarkaša (15:23).

6. minut - Strašna trojka Edvardsa. Raste prednost Minesote.

5. minut - Nikako Denver ne uspeva da povede. Minesota održava prednost. Gordon ponovo ne greši sa penala. Novi pogodak za goste (12:16).

4. minut - Trojka Džonsona koji je naraspoloženiji u Denveru na početku meča.

3. minut - Bolje su gosti otvorili ovaj duel. Nagetsi imaju problema u napadu. Džamal Marej je iskoristio tri slobodna bacanja (7:10).

2. minut - Evo i prvog koša iz igre za Denver. Pogodio je Kameron Džonson. Još jedna trojka Divićenca.

1. minut - Prve poene na meču postiže Aron Gordon sa linije za slobodna bacanja. Upisuju se i gosti na drugoj strani.

Utakmica je počela!

