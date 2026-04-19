Košarkaši Denvera su uspešno počeli plej-of seriju protiv Minesote. Nagetsi su slavili rezultatom 116:105 i tako poveli sa 1:0.

Dominirao je Nikola Jokić koji je zabeležio novi tripl-dabl od 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija.

Nakon nešto sporijeg početka, trostruki MVP lige se u potpunosti razigrao u trećoj četvrtini, a bio je sjajan i u odbrani. Međutim, meč su obeležile i čarke, a Jokić je bio jedan od aktera.

MekDenijel je napao Jokića i pogodio je težak šut iz fejdaveja, nakon čega je sramno reagovao. On je bio besan zbog nemoći protiv srpskog košarkaša i onda ga je odgurnuo sa leđa, a Jokić je otišao u publiku.

Usledile su tenzije, a Eron Gordon je odmah hteo da se obračuna sa protivničkim igračem. Na kraju je MekDenijel dobio tehničku.