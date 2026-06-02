Bil Simons, poznati američki novinar i podkast-pionir je poludeo zbog ponašanja gazde Denvera Krenkea...

-Čujte ovo. Zašto bi Denver trebalo da trejduje bilo koga da bi produžio ugovor sa Pejtonom Votsonom? Je*i se, imaš Jokića u svom timu, go**aru. Platite svima. Navijači Denvera, prekinite. Krenki ima zilion dolara! Prosto, platite Pejtonu Votsonu i zadržite sve igrače koje imate. Vlasnik vam je superbogat. O čemu pričamo - pita se Simons, koji je u više navrata naglašavao da mu je Jokić jedan od omiljenih igrača svih vremena.

U slučaju scenarija koji je emotivno predložio Simons, Denver bi morao da plati mnogo veće sume u porezima, za šta vlasnik Krenki evidentno nije spreman. Međutim, plaćanje ogromnih poreza u cilju poboljšavanja igračkog kadra nije nimalo redak slučaj u NBA.

Predviđa se da će Votson tokom leta potpisati četvorogodišnji ugovor vredan između 20 i 25 miliona dolara po sezoni.

Budući da je 23-godišnji Votson ograničeno slobodan agent ovog leta, Denver ima pravo da – ukoliko želi – izjednači svaku ponudu koju Votson dobije od drugih NBA timova.