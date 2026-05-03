Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk osvojila je turnir iz serije 1.000 u Madridu. Ona je u finalu savladala Ruskinju Miru Andrejevu sa 6:3, 7:5, posle malo manje od sat i po vremena igre.

Kostjuk nije želela da pruži ruku na mreži protivnici, a onda joj se tokom pobedničkog govora nije ni obratila. Razlog je ratni sukob Rusije i Ukrajine, a ništa nije moglo da prođe bez komentara Aleksa Dolgopolova, bivšeg ukrajinskog tenisera.

Dolgopolov je optužio Andrejevu kako je lajkovala objave o Vladimiru Putinu.

- Čestitam Marti, sasvim zasluženo! Prvo njena protivnica lajkuje objave o Putinu, a onda se njeni fanovi pretvaraju da je ljubazna u govoru i mrze Martu. Kakvo prijatno subotnje veče - napisao je Dolgopolov.

Ruskinja se rasplakala posle finala, a nema sumnje da joj je teško pao i gest protivnice.