Janik Siner plasirao se u finale mastersa u Madridu i postao najmlađi teniser u istoriji koji je stigao do finala svih devet turnira iz ove serije.

Prvi teniser sveta savladao je Artura Fisa 6:2, 6:4 u polufinalu i upisao 27. uzastopnu pobedu na mastersima, nastavljajući neverovatnu seriju.

Pre njega su ovaj podvig ostvarili samo Novak Đoković, Rafael Nadal i Rodžer Federer, ali u kasnijim godinama – sa 25, 27 i 30, dok je Siner to uspeo već sa 24.

Italijan će igrati peto uzastopno masters finale, a rival u borbi za titulu biće mu Aleksandar Zverev.

Ukoliko nastavi niz, Siner bi mogao da postane prvi teniser u istoriji sa pet uzastopnih titula na turnirima ove kategorije, čime bi dodatno učvrstio dominaciju na turu.