Japanski teniser Kei Nišikori najavio je da će završiti karijeru na kraju 2026. godine.

Nišikori, koji ima 36 godina, tokom karijere je bio četvrti teniser sveta, što mu je ujedno i najbolji plasman. Igrao je finale US Opena 2014. godine, u kojem je poražen od Marina Čilića, dok je dve godine kasnije osvojio bronzu na Olimpijskim igrama u Riju.

Zbog brojnih povreda u poslednjih nekoliko sezona, trenutno zauzima 464. mesto na ATP listi.

- Voleo bih da mogu da nastavim karijeru. Ipak, osvrćući se na sve do sada, mogu ponosno da kažem da sam dao sve od sebe. Zaista sam srećan što sam prošao ovaj put - napisao je Nišikori na društvenim mrežama.

Profesionalnu karijeru započeo je 2007. godine, tokom koje je osvojio 12 ATP titula, dok danas uglavnom nastupa na čelendžerima. Njegov poslednji nastup na ATP turu zabeležen je u Sinsinatiju u avgustu 2025. godine. Posebno se pamti trijumf iz 2014. godine, kada je u polufinalu US Opena savladao Novaka Đokovića.