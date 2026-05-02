Da li se sećate Loika Dionija?

Francuski napadač bio je kratko član Crvene zvezde. Stigao je u leto 2021. godine na pozajmicu iz Anžea, puno se od njega očekivalo, ali...

Postigao je po gol protiv Kairata i Šerifa u kvalifikacijama za Ligu šampiona i činilo se da je Zvezda dobila veliko pojačanje. Ipak, od svega postigao je još samo jedan pogodak za crveno-bele i posle šest meseci se vratio u Francusku.

Ne može se reći da je bio potpuni promašaj, ali Dioniju nije odgovaralo u Beogradu. Već sledeće sezone postigao je 15 golova za Anže u Ligi 2 i pomogao klubu da dođe do promocije.

Sada je Dioni okončao sezonu u turskom drugoligašu Manisi i to sa čak 22 pogotka. Postigao je het-trik u poslednjem meču protiv Sakarijaspora (5:0) i pokazao da je još uvek u sjajnoj formi i pored toga što ima 33 godine.