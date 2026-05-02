Kako javlja Net.hr, Županac je bio član slavne generacije koja je izborila ulazak u Prvu ligu Hrvatske, a najpoznatiji je po prvom golu u utakmici kvalifikacija protiv Cibalije.

Utakmica je završena pobedom "farmaceuta" 2:0 i Slaven je ušao u elitni rang hrvatskog fudbala, gde je i danas.

- Tužna vest zadesila je našu plavu porodicu. Danas je iznenada preminuo Goran Županac, bivši igrač SB-a, član legendarne generacije koja je izborila ulazak u Prvu HNL i strelac prvog pogotka u ključnoj kvalifikacionoj utakmici protiv Cibalije. Gorane, počivaj u miru - piše u objavi Slaven Belupa.