U pitanju su direktori Božidar Šikić i Denis Gudasić, a hrvatski mediji pišu da su povređeni su u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u subotu uveče na auto-putu A3.

Čelnici zagrebačkog kluba vraćali su se sa prvenstvenog gostovanja u Osijeku (stadion "Opus Arena"), a do udesa je došlo pod neverovatnim i bizarnim okolnostima. Naime, na vozilo u pokretu naleteo je jelen koji je istrčao na kolovoz, što je dovelo do gubitka kontrole nad automobilom i teškog sudara.

Iz kluba su se oglasili zvaničnim saopštenjem u kojem su potvrdili detalje drame:

- U subotu 25. aprila oko 22 sata, tokom povratka u Zagreb nakon utakmice između Osijeka i Lokomotive, došlo je do saobraćajne nesreće zbog istrčavanja divljači na auto-putu A3. Teže je povređen izvršni direktor Lokomotive Denis Gudasić koji se nalazi u bolnici u Slavonskom Brodu, dok je lakše povrede zadobio direktor Božidar Šikić - navodi se u saopštenju.

Srećom, najgore je izbegnuto i obojica su van životne opasnosti.

- Svi su van životne opasnosti, a o svim novim informacijama pravovremeno ćemo obavestiti javnost. Povređenim čelnicima našeg kluba želimo što brži oporavak - poručili su iz kluba sa Kajzerice.