Fudbaleri iz omladinske škole, Vuk Roganović i Uroš Đorđević, bili su među nosiocima igre tokom prošle sezone kod Nenada Milijaša. Međutim, Crvena zvezda i Grafičar su se dogovorili, preneo je Telegraf, pa će pomenuti tandem narednu sezonu na kaljenju provesti u Prvoj ligi Srbije.

Vuk Roganović igra na poziciji štopera, afirmisao se kao jedan od najvažnijih šrafova u omladinskom timu, a nosio je i kapitensku traku. Sa druge strane, Uroš Đorđević pokriva mesto na desnom krilu, prethodnu polusezonu je proveo na pozajmici u Borcu iz Čačka.

Sledećih godinu dana će mladi fudbaleri imati priliku da uče od Slavoljuba Srnića, Darka Lazića i Ivana Lakićevića, koji je nedavno produžio ugovor.

Crvena zvezda radi punom parom, a jasno je da će biserima značiti iskustvo...