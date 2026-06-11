To se najbolje videlo prethodne noći u "mršavoj" pobedi Portugala protiv Nigerije 2:1 (1:1) u Leiriji kada se Kristijano Ronaldo ispromašivao u nekoliko situacija.

Počelo je ovako, u 8. minutu, kada je Semedo spojio Ronalda s golom:

U prvom poluvremenu kada je Ronaldo imao nekoliko prilika da postigne pogodak, ali je svaki put reagovao lošije nego što smo navikli od njega:

Pre izlaska iz igre u 65. minutu, imao je još jedan ogroman promašaj:

Inače, Portugal je pobedio golovima Pedra Neta iz 23. i Fabija Konseisaa iz 75. minuta, dok je Akor Adams postigao jedini pogodak za Nigeriju u 37. minutu nakon kiksa odbrane.