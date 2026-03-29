Prava drama viđena je na utakmici niželigaškog fudbala u Hrvatskoj, gde je meč između Straže i Zagorca VT prekinut zbog teške povrede golmana gostujuće ekipe, koji je hitno prebačen helikopterom u bolnicu!

Naime, golman Zagorca VT Antonio Hržina, koji je u igru ušao već u 15. minutu umesto povređenog Karla Seljana, doživeo je tešku povredu nakon sudara sa protivničkim igračem Ivanom Benkom.

Iako je nakon ukazane pomoći tvrdio da može da nastavi meč, samo nekoliko minuta kasnije srušio se na teren.

Usledila je dramatična reakcija medicinskih službi, najpre je stigla Hitna pomoć, a zatim je doneta odluka da se pozove helikopter, kojim je Hržina hitno transportovan u Zagreb na dalje lečenje.

Prema prvim, nezvaničnim informacijama, sumnja se na potres mozga, ali ohrabruje to što se očekuje da će golman biti dobro.

Utakmica je momentalno prekinuta, a novi termin nastavka biće naknadno određen dogovorom klubova.