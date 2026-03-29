Goran Ivanišević je jedno vreme sarađivao sa Stefanosom Cicipasom, ali to nije dugo potrajalo.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića se osvrnuo na saradnju sa grčkim teniserom koja je bila veoma burna. Nekada treći reket sveta je previše lično shvatio Goranove kritike, a onda je krenuo u obračun preko medija.

Ivanišević nije mislio ništa loše kada je rekao da nikada nije video igrača koji je fizički nespremniji, a potom je dao otkaz posle manje od dva meseca.

- Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lepo sam mu rekao posle Vimbldona da uzme četiri meseca odmora, jer nije to samo fizički nespremnost, to je mentalna nespremnost - rekao je Ivanišević i dodao: