Goran Ivanišević je jedno vreme sarađivao sa Stefanosom Cicipasom, ali to nije dugo potrajalo.
Nekadašnji trener Novaka Đokovića se osvrnuo na saradnju sa grčkim teniserom koja je bila veoma burna. Nekada treći reket sveta je previše lično shvatio Goranove kritike, a onda je krenuo u obračun preko medija.
Ivanišević nije mislio ništa loše kada je rekao da nikada nije video igrača koji je fizički nespremniji, a potom je dao otkaz posle manje od dva meseca.
- Ja sam znao nakon drugog dana našeg treninga, kada je došao u Zagreb, da od toga neće biti ništa. Na kraju dana ja ništa loše nisam rekao. Sve što sam rekao, to je istina i to se i ostvarilo. Lepo sam mu rekao posle Vimbldona da uzme četiri meseca odmora, jer nije to samo fizički nespremnost, to je mentalna nespremnost - rekao je Ivanišević i dodao:
- Kad neko ne želi da bude na terenu, imao sam i ja takvih problema. Ja sam najbolje merilo, kad sam pao na 128. mesto, čak je on bio dobro rangiran. Ja i dan danas mislim da je on dobar teniser i bio je i jeste, to su samo sitnice. Ne možeš da uspeš u današnjem tenisu ako ne želiš da budeš na terenu - istakao je Hrvat.
Nekadašnjem šampionu Vimbldona je od samog starta bilo jasno da saradnja sa Cicipasom neće biti plodonosna, a Stefanos je nedugo zatim u svoj tim vratio oca Apostolosa.
- Juče smo se čuli, da završimo tu sagu. Lepo smo popričali, to je nešto što se vuče zadnjih desetak dana, nema zle krvi, zahvalili smo jedan drugom, on je odlučio ponovno da pokuša sa tatom. Ja iskreno, najiskrenijie ovo mislim, jedina osoba koja može njega da trenira je njegov tata - rekao je tada Goran i dodao:
- S njim je igrao najbolji tenis, najbolje ga zna, to je porodični projekt. To je najbolja odluka, želim mu sve najbolje, predobar je igrač da bude tu gde jeste. I juče sam mu rekao da se ništa neće promieniti ako on sam neke stvari sebi u glavi ne posloži.
