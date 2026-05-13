Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u finale mastersa u Rimu, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio Rusa Karena Hačanova rezultatom 6:1, 1:6, 6:2.

Meč je trajao sat i 42 minuta.

Hačanov je 15. teniser sveta, dok je Rud 25. na ATP listi.

Noveški teniser je ubedljivo osvojio prvi set, a zatim je meč prekinut zbog kiše.

Posle nekoliko sati pauze, Hačanov je u drugom setu prepustio jedan gem Rudu za 1:1 u setovima.

Rud je bio siguran u trećem setu i tako izborio plasman u polufinale turnira. Trostruki grend slem finalista je tako uspeo prvi put posle više od godinu dana da se domogne polufinala mastersa. Prethodni put mu je to pošlo za rukom u Madridu prošle sezone.

Norveški teniser će u polufinalu igrati protiv pobednika meča između Italijana Lučana Darderija i Španca Rafaela Hodara.

U preostala dva četvrtfinalna para igraće Janik Siner-Andrej Rubljov i Danil Medvedev-Martin Landaluse.